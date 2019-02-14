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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09271

На Сумщине полицейский пес нашел наркотики у любителя «кайфа»

В тот день работники полиции, отрабатывая один из населенных пунктов Конотопского района, остановили 29-летнего мужчину. Пока правоохранители беседовали с ним, служебная собака, почувствовав специфический запах, своим поведением указала правоохранителям, что у того есть при себе наркотическое вещество.

Опытный кинолог спросил, действительно ли у молодого человека есть наркотики. И тот подтвердил, что у него есть конопля. После чего передал им бумажный сверток, в котором находилось около 7 граммов вероятной марихуаны.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт хранения запрещенного вещества и изъяла его на экспертное исследование. Сам же мужчина объяснил, что «травку» он нарвал за селом, высушил и хранил для собственного потребления, так как иногда любит «покайфовать».

Сейчас по данному факту следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотопский район Наркотики

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