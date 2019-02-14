На Сумщине полицейский пес нашел наркотики у любителя «кайфа» В тот день работники полиции, отрабатывая один из населенных пунктов Конотопского района, остановили 29-летнего мужчину. Пока правоохранители беседовали с ним, служебная собака, почувствовав специфический запах, своим поведением указала правоохранителям, что у того есть при себе наркотическое вещество.

Опытный кинолог спросил, действительно ли у молодого человека есть наркотики. И тот подтвердил, что у него есть конопля. После чего передал им бумажный сверток, в котором находилось около 7 граммов вероятной марихуаны.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт хранения запрещенного вещества и изъяла его на экспертное исследование. Сам же мужчина объяснил, что «травку» он нарвал за селом, высушил и хранил для собственного потребления, так как иногда любит «покайфовать».

Сейчас по данному факту следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.