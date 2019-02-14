На Сумщине полицейский пес нашел наркотики у любителя «кайфа»

Опытный кинолог спросил, действительно ли у молодого человека есть наркотики. И тот подтвердил, что у него есть конопля. После чего передал им бумажный сверток, в котором находилось около 7 граммов вероятной марихуаны.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт хранения запрещенного вещества и изъяла его на экспертное исследование. Сам же мужчина объяснил, что «травку» он нарвал за селом, высушил и хранил для собственного потребления, так как иногда любит «покайфовать».
Сейчас по данному факту следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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