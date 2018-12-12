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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10240

Сумские копы остановили КамАЗ с нелегальной древесиной

Работники отдела БДД обнаружили очередной факт нарушения перевозки груза.

Обследуя улично-дорожную сеть автодороги Р-44 «Сумы-Путивль-Глухов», в городе Глухов на улице Суворова, инспекторы отдела безопасности дорожного движения (БДД) остановили автомобиль КамАЗ, перевозивший древесину.

Проверяя сопроводительные материалы, инспекторы обнаружили, что указанная 4-метровая длина древесины, указанная в документах, не соответствует действительности, ведь фактически составляет более 5 метров. В частности, патрульные также обнаружили отсутствие обязательных чипов на лесоматериалы.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную Глуховского отдела полиции для установления всех обстоятельств.

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