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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56211

Маленьких сумчан запрошують на конкурс космічних малюнків

В Україні стартує конкурс дитячих малюнків «Космічні канікули» від Noosphere.

Ваша дитина мріє здійснити космічну мандрівку та малює в уяві неймовірні світи? Прийшов час втілювати найсміливіші фантазії у життя та отримувати космічні подарунки!

Асоціація Ноосфера запрошує  взяти участь у конкурсі дитячого малюнку Noosphere Space Art Challenge!

Тема конкурсу: «Космічні канікули»

Учасником конкурсу може стати кожна дитина у віці від 3 до 17 років включно. Все, що треба зробити - намалювати космічні канікули своєї мрії та до 1 квітня 2019 року надіслати  фото або відскановану копію малюнку через форму на офіційному сайті  www.noospheresummit.space/art-challenge та фб сторінці Конкурс дитячих малюнків Космічні канікули від Noosphere.

Всі учасники отримають дипломи про участь, а переможці - художні набори, 3D ручки та новітні графічні планшети. Одна з найкращих робіт відправиться у справжню космічну мандрівку на Місяць!

Переможці будуть оголошені під час космічного саміту Noosphere Space Summit, 17-18 квітня (Київ). Найкращі роботи будуть опубліковані на веб-сторінці конкурсу та презентовані на виставці в рамках Noosphere Space Summit.

Зробіть крок назустріч космічним фантазіям!

Залишилися питання?

З більш детальною інформацією можна ознайомитись на офіційному сайті конкурсу, надіслати листа на art@noosphere.com, або зателефонувати за номером +38(095)320-56-70.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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