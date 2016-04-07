Маленьких сумчан запрошують на конкурс космічних малюнків

Ваша дитина мріє здійснити космічну мандрівку та малює в уяві неймовірні світи? Прийшов час втілювати найсміливіші фантазії у життя та отримувати космічні подарунки!
Асоціація Ноосфера запрошує взяти участь у конкурсі дитячого малюнку Noosphere Space Art Challenge!
Тема конкурсу: «Космічні канікули»
Учасником конкурсу може стати кожна дитина у віці від 3 до 17 років включно. Все, що треба зробити - намалювати космічні канікули своєї мрії та до 1 квітня 2019 року надіслати фото або відскановану копію малюнку через форму на офіційному сайті www.noospheresummit.space/art-challenge та фб сторінці Конкурс дитячих малюнків Космічні канікули від Noosphere.
Всі учасники отримають дипломи про участь, а переможці - художні набори, 3D ручки та новітні графічні планшети. Одна з найкращих робіт відправиться у справжню космічну мандрівку на Місяць!
Переможці будуть оголошені під час космічного саміту Noosphere Space Summit, 17-18 квітня (Київ). Найкращі роботи будуть опубліковані на веб-сторінці конкурсу та презентовані на виставці в рамках Noosphere Space Summit.
Зробіть крок назустріч космічним фантазіям!
Залишилися питання?
З більш детальною інформацією можна ознайомитись на офіційному сайті конкурсу, надіслати листа на art@noosphere.com, або зателефонувати за номером +38(095)320-56-70.
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