В Сумах рыбак спас тонувшую собаку Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

Вчера волонтёров ошарашил звонок.

В районе Баумана (теперь ул. Степана Бандеры – Ред.) молодой человек Александр пошёл к местной реке на рыбалку. Приблизившись к водоему, он увидел тонущих собак. Две собаки.

Они то ныряли,то выныривали, хватая изо всех сил воздух, барахтались в ледяной воде из последних сил.

Пока очевидец протоптал дорожку и смог добраться к ним, одна из собак нырнула под воду и больше не вынырнула. Небольшая мелкая собачка.

Вторая, которая была чуть ближе к берегу, была вытянута на сушу парнем и укрыта курткой до приезда машины зоозащитников.

Хочется отметить, что собаки домашние, так как на шее имеется ошейник с карабином.

Хозяева, данный случай исключительно ваша вина. Самовыгул - ЭТО СМЕРТЬ!

Вчера весь день врачи боролись за жизнь спасённого кобелька, делали все возможное для стабилизации состояния. У собаки до ночи не прекращались судороги, температуру пытались поднять несколько часов, откачали много воды из лёгких, животное было на волоске от смерти...

На данный момент состояние собаки более менее стабилизировали, нервный тик ещё не ушёл, но поднялась температура до показателей нормы, остаётся под наблюдением на стационаре несколько дней.

Вторая сторона спасения таких экстренно нуждающихся животных - долг, чек по тонувшей собаке свыше 3000 гривен, непосильная сумма для нескольких человек, которые ежедневно заняты лечением и уходом за большим количеством живности...

Просим помочь.

Любая сумма оставленная вами - это реальная помощь этой собаке, не зря же ей был дан шанс свыше —выжить .

Занести можно в «Хелс» для Созж. Или на карта ответственного 5168757326369453 Илона Джалагания.

Любые вопросы по животному, хотелось бы пообщаться с хозяином, если таковой найдётся: 0503071855», - говорится в сообщении.