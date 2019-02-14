На Сумщину приехали представители ОБСЕ наблюдать за выборами В Сумской области уже работают представители миссии ОБСЕ, которые будут наблюдать за ходом избирательного процесса в области.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко встретился с представителями миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине Стефаном Коппе (Германия) и Радзиславою Гортат (Польша) для обсуждения вопросов по организации и проведению выборов.

Представители ОБСЕ будут находиться в Сумской области вплоть до проведения выборов, они будут осуществлять рабочие поездки по всей области с целью наблюдения за подготовкой и проведением выборов, соблюдением действующего законодательства.

Николай Клочко рассказал наблюдателям о готовности области к проведению выборов, создании одной тысячи избирательных участков на шести избирательных округах и их материально-техническом обеспечении и заверил Стефана Коппе и Радзиславу Гортат, что облгосадминистрация приложит максимум усилий, чтобы выборы президента Украины в области состоялись должным образом в стабильной общественной ситуации.