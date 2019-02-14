На Сумщине продолжают строить сельские амбулатории

Об этом во время аппаратного совещания главе облгосадминистрации Николаю Клочко доложил начальник областного управления капитального строительства Анатолий Ворожко.
По словам чиновника, сейчас идут работы по строительству амбулаторий в селах Степановка и Бездрик Сумского района, в частности, уже возведены каркасы и прокладывают перекрытия. В селе Хмелев Роменского района заложена канализация. Также начаты работы в Синевке Липоводолинского района и Березе Глуховского района.
По семи амбулаториях проведены тендеры, в Киянице Сумского района уже подписан договор на проектные работы.