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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05174

Прокуратура опубликовала аудио разговора заявительницы на БППшных агитаторов

Гражданка Ш. 21 февраля 2019 года позвонила на линию «102» и сообщила о якобы подкупе избирателей, который происходит в помещении по пр. Курский, 127.

Чтобы уточнить детали, оператор перезвонила заявительнице:

- Скажите, пожалуйста, это на улице раздают средства или носят в дом?

- Да, девушка, больше ничего не буду говорить!

- За какого кандидата?

- Не могу!

- И сумму?

- Не могу!

- А откуда тогда у вас такая информация?

- Все, девушка, я вам не звонила!

(Аудиозапись разговора прилагается).

Несмотря на то, что гражданка Ш. сообщила, что не может ничего сказать, на место происшествия прибыло 9 сотрудников полиции.

Каких-либо признаков совершения уголовного или административного правонарушения работниками полиции по указанному адресу не обнаружено и не зафиксировано. Несмотря на это, начальник сектора Сумского отдела полиции, который входил в состав следственно-оперативной группы, отдал незаконный приказ о применении к двум присутствующим в помещении лицам, физической силы, их задержании и доставки в отдел полиции. Во время доставки работниками патрульной полиции на одного из них были одеты наручники.

Как уже сообщалось ранее, 23 февраля 2019 года, начальнику сектора Сумского ОП ГУ НП в Сумской области, который отдал незаконный приказ о задержании и доставке в отдел полиции двух человек, вручено извещение о подозрении. В настоящее время решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности, а также передаче материалов уголовного производства в Государственное бюро расследований.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, сопровождавшихся насилием и применением специальных средств) УК Украины, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

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