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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46255

На Сумщине СБУ блокировала попытку вмешательства спецслужб РФ в избирательный процесс (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Сумской области очередную попытку вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине.

Оперативники спецслужбы обнаружили в социальной сети ВКонтакте фейковый аккаунт «Роман Н», с использованием которого осуществлялось администрирования антиукраинской группы «Сумы - это Россия - Новороссия».

Сотрудники СБ Украины установили, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумщины без его ведома. Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО «Национальные кабельные сети» (г. Москва, Российская Федерация).

С использованием фейковых аккаунтов в региональных группах антиукраинского направления систематически распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента сети Интернет накануне и во время избирательного процесса.

СБУ обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и в случае обнаружения подобных противоправных фактов с целью использования их личных данных информировать правоохранителей, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Агрессия России Вмешательство в выборы Выборы РФ СБУ Спецслужбы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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