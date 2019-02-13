В Сумах завершились лыжные соревнования школьников

24-25 февраля состоялись третий и четвертый день. В эти дни юные спортсмены соревновались в гонке свободным стилем с массовым стартом и комбинированной эстафете.
Победители и призеры масс-старта:
в возрастной группе 2001-2002 г.р. среди юношей на дистанции 10 км
I место - Томашевский Алексей - Харьковская область (23:11)
II место - Жувага Алексей - Харьковская область (23:45)
III место - Билан Даниил - Сумская область (23:57)
в возрастной группе 2001-2002 г.р. среди девушек на дистанции 7,5 км
I место - Ковалева Дарья - Сумская область (18:36)
II место - Белецкая Анна - Харьковская область (20:03)
III место - Шаболдина Анастасия - Киевская область (20:11)
В возрастной группе 2003-2004 г.р. среди юношей на дистанции 7,5 км
I место - Романченко Дмитрий - Сумская область (17:45)
II место - Руденко Александр - Сумская область (18:29)
III место - Король Сергей Сумская область (18:57)
В возрастной группе 2003-2004 г.р. среди девушек на дистанции 5 км
I место - Савоченко Мария - Сумская область (11:35)
II место - Никон Анастасия - Сумская область (11:39)
III место - Антипенко Алина - Сумская область (11:54)
в возрастной группе 2005-2007 г.р. среди юношей на дистанции 5 км
I место - Марченко Илья - Сумская область (11:37)
II место - Понпа Ярослав - Сумская область (11:40)
III место - Лаврик Михаил - Сумская область (11:48)
III место - Беспалый Михаил - Сумская область (11:48)
в возрастной группе 2005-2007 г.р. среди девушек на дистанции 3 км
I место - Пуцко Полина - Сумская область (7:40)
II место - Звиряка Анна - Сумская область (7:57)
III место - Радченко Анна - Харьковская область (8:05)
В комбинированной эстафете первой группы 2001-2002 г.р. Юноши - девушки 4х5 км
I место - Сумская область - областной коммунальное учреждение «Региональный центр зимних видов спорта» (Мартыненко Е., Назаров Михаил Мартыненко В., Зубченко А.)
II место - Харьковская область - коммунальное учреждение детско-юношеская спортивная школа «Темп» (Журавлева К., Василенко Е., Макарина А., Томашевский О.)
III место - Сумская область - областная детско-юношеская спортивная школа «Старт» (Бондарева В., Зуев Е., Лаврик М., Лаврик М.)
Вторая группа - 2003-2004 г.р., юноши - девушки 4х3 км
I место - Сумская область - Конотопская детско-юношеская спортивная школа Мамиашвили (Савоченко М., Денисов С., Чаюк В., Адаменко В.)
II место - областной коммунальное учреждение «Региональный центр зимних видов спорта» (Никон А., Король С., Мурза К., Мельник А.)
III место - Харьковская область - Волчанский детско-юношеская спортивная школа (Мельничук Е., Носик К., Тесленко К., Курицын М.)
Третья группа - 2005-2007 г.р., юноши - девушки 4х2 км
I место - областной коммунальное учреждение «Региональный центр зимних видов спорта» (Мигаль Д., Понпа Я., Звиряка А., Марченко И.)
II место - Конотопская детско-юношеская спортивная школа Мамиашвили
Все победители и призеры получили дипломы и медали Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, а также команды отмечены кубками
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