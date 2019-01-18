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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Кинологи Сумской таможни признаны лучшими в Украине

По результатам специальной подготовки и итогам работы в 2018 году отдел борьбы с незаконным перемещением наркотиков и оружия и кинологического обеспечения Сумской таможни ГФС признан лучшим кинологическим подразделением в Государственной фискальной службе Украины.

На прошлой неделе в Хмельницком на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС была проведена специальная подготовка руководителей отделов кинологического обеспечения управлений противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия по тематике: «Организация кинологического обеспечения в Государственной фискальной службе Украины».

Также, главного государственного инспектора - кинолога Виктора Лозовика со служебной собакой Грандом, породы русский спаниель, определено, как одну из лучших кинологических команд в противодействии незаконному перемещению оружия и боеприпасов.

Право Кинологи Таможня
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