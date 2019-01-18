Кинологи Сумской таможни признаны лучшими в Украине

На прошлой неделе в Хмельницком на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС была проведена специальная подготовка руководителей отделов кинологического обеспечения управлений противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия по тематике: «Организация кинологического обеспечения в Государственной фискальной службе Украины».
Также, главного государственного инспектора - кинолога Виктора Лозовика со служебной собакой Грандом, породы русский спаниель, определено, как одну из лучших кинологических команд в противодействии незаконному перемещению оружия и боеприпасов.
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