Кинологи Сумской таможни признаны лучшими в Украине По результатам специальной подготовки и итогам работы в 2018 году отдел борьбы с незаконным перемещением наркотиков и оружия и кинологического обеспечения Сумской таможни ГФС признан лучшим кинологическим подразделением в Государственной фискальной службе Украины.

На прошлой неделе в Хмельницком на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС была проведена специальная подготовка руководителей отделов кинологического обеспечения управлений противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия по тематике: «Организация кинологического обеспечения в Государственной фискальной службе Украины».

Также, главного государственного инспектора - кинолога Виктора Лозовика со служебной собакой Грандом, породы русский спаниель, определено, как одну из лучших кинологических команд в противодействии незаконному перемещению оружия и боеприпасов.