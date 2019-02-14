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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:34261

В деле о гибели студентки под колесами троллейбуса допросили первого заммэра Сум Войтенко

Сегодня, 25 февраля, состоялось заседание по делу о гибели 16-летней девушки под колесами троллейбуса.

Во время него в качестве свидетеля допросили первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко, пишет sumy.today.

«Я тогда выезжал на место трагедии. Мне известно со слов свидетелей, что девушка бежала, чтобы успеть на троллейбус, и стучала руками по двери. Тогда она поскользнулась, но водитель начал движение, не увидев ее. Я считаю, что это был ряд трагических обстоятельств, которые и привели к смерти девушки», - отметил Владимир Войтенко.

«Кто это Вам вообще такое сказал, что моя дочь за троллейбусом бежала? Все знают, что она в него зашла», - спросила мать погибшей.

Напомним: происшествие случилось 9 февраля 2016 года на проспекте М.Лушпы напротив ТРЦ «Лавина». В ходе следствия было установлено, что водитель управлял технически исправным троллейбусом и при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения, мерами безопасности и начал движение транспорта с неполностью закрытыми дверями. Из-за этого в троллейбусе сработала «функция реверса», при которой дверь автоматически открылись, и девушка выпала наружу. Тогда она попала под колесо и получила травмы головы, несовместимые с жизнью.

Владимир Войтенко в свою очередь заявил, что знает ситуацию с чужих слов и извинился. Кроме того он отметил, что в том году выпало очень большое количество осадков и, по его мнению, ни одно предприятие не могло тогда справится с таким объемом работы по очистке.

Также, по его словам, в то время возглавляемая им комиссия в составе должностных лиц горсовета определила, что официальной троллейбусной остановки на том месте не должно быть.

Судебное разбирательство отложили с необходимостью вызова других свидетелей.

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