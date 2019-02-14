В Сумах старшие ветераны определили футзального чемпиона

«Явор» Краснополье - «Фортуна» Сумы 2:3
«Николь-Технология» Сумы - «Технология» 7:6
«Серж» Сумы - «Хлебодар» Сумской район 4:5
Чемпионом, одержав 15 побед в 15 играх стала команда «Николь-Технология», второе место у «Фортуны», третье – у «Хлебодара».
Лучшим вратарем турнира признали Сергея Бондаря («Серж»). Приз зрительских симпатий получил Евгений Котенко («Фортуна»). Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Ткаченко («Николь-Технология») - 25 голов. Лучшим игроком турнира назвали Бориса Шуршина («Николь-Технология»). Самым опытным игроком турнира стал 70-летний Анатолий Кулиш («Явор»).
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