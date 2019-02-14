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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41267

В Сумах старшие ветераны определили футзального чемпиона

В спорткомплексе СНАУ ветеранские команды возрастной группы «55 лет и старше» сыграли матчи заключительного тура открытого чемпионата Сум по футзалу.

«Явор» Краснополье - «Фортуна» Сумы 2:3

«Николь-Технология» Сумы - «Технология» 7:6

«Серж» Сумы - «Хлебодар» Сумской район 4:5

Чемпионом, одержав 15 побед в 15 играх стала команда «Николь-Технология», второе место у «Фортуны», третье – у «Хлебодара».

Лучшим вратарем турнира признали Сергея Бондаря («Серж»). Приз зрительских симпатий получил Евгений Котенко («Фортуна»). Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Ткаченко («Николь-Технология») - 25 голов. Лучшим игроком турнира назвали Бориса Шуршина («Николь-Технология»). Самым опытным игроком турнира стал 70-летний Анатолий Кулиш («Явор»). 

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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