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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57326

В Сумах определили хоккейного чемпиона первой лиги

На площадке стадиона «Авангард» в Сумах определились призеры чемпионата Сумской области по хоккею среди команд первой лиги.

В матче за третье место встретились победитель и вторая команды регулярного чемпионата - ХК «Ахтырка-Нефтегаз» и ХК «Коровинцы». Победу со счетом 8:4 праздновала команда из Коровинцев, которая получила «бронзу» первой лиги.

В финале на льду встретились «Сумские Бобры» и на тот момент действующие чемпионы - ХК «Ромны». Победу со счетом 2:1 праздновали сумчане.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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