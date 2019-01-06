В Сумах определили хоккейного чемпиона первой лиги На площадке стадиона «Авангард» в Сумах определились призеры чемпионата Сумской области по хоккею среди команд первой лиги.

В матче за третье место встретились победитель и вторая команды регулярного чемпионата - ХК «Ахтырка-Нефтегаз» и ХК «Коровинцы». Победу со счетом 8:4 праздновала команда из Коровинцев, которая получила «бронзу» первой лиги.

В финале на льду встретились «Сумские Бобры» и на тот момент действующие чемпионы - ХК «Ромны». Победу со счетом 2:1 праздновали сумчане.