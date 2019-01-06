В Сумах определили хоккейного чемпиона первой лиги

В матче за третье место встретились победитель и вторая команды регулярного чемпионата - ХК «Ахтырка-Нефтегаз» и ХК «Коровинцы». Победу со счетом 8:4 праздновала команда из Коровинцев, которая получила «бронзу» первой лиги.
В финале на льду встретились «Сумские Бобры» и на тот момент действующие чемпионы - ХК «Ромны». Победу со счетом 2:1 праздновали сумчане.
Сегодня, 23 февраля, на площадке стадиона «Авангард» в Сумах сыграли матчи 1/2 финала чемпионата области по хоккею среди команд первой...
9 февраля в Конотопе для детей был проведен турнир по дворовому хоккею....
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