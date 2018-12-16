В Сумах разыграли традиционный гандбольный турнир

В этом году в турнире приняли три сумские команды («СумГУ», «Союз» и «Ин Тайм»), ГК «Харьков» и «Сборная выпускников».
По итогам двухдневного турнира (команды сыграли по кругу) по 6 очков набрали три команды. По дополнительным показателям первое место в итоге заняли «Выпускники», «серебро» завоевали игроки «Ин Тайма», «бронзу» - «СумГУ».
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