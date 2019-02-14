Открытый чемпионат Сум по футзалу: результаты 4-го тура 24 февраля были сыграны матчи 4-го тура Открытый чемпионата города от Федерации футзала Сум.

«Легион» (Николаевка) 0:0 «Форест»

«Космос» (Сад) 1:5 «Junior»

Голы: Паращенко Тарас (42) - Буцик Игорь (11), Макаренко Евгений (30), Овсиенко Сергей (33), Нагернюк Александр (38, 46)

«Сумыхимпром-СДПУ-2» 3:0 «Колос» (Севериновка)

Голы: Тимченко Игорь (14, 47), Курило Владислав (49)

«Натон» (Постольное) 3:11 «Lex VSK»

Голы: Бутенко Сергей (25), Вода Владислав (43), Пономарев Игорь (50) - Норовенко Сергей (1), Великодный Илья (3, 30), Фадеев Александр (14, 20), Стрижак Радион (17, пен.), Клотченко Александр (29, 41), Пархоменко Алексей (30, 39), Шаповал Роман (47)

Лидирует в турнире «Сумыхимпром-СДПУ-2» - 19 очков в 7 играх (с учетом первого этапа), дальше - «Форест» и «Lex VSK» - по 14, «Колос» - 10, «Junior» - 9, «Космос» и «Легион» - по 7, «Натон» - 0.