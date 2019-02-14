Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21227

Открытый чемпионат Сум по футзалу: результаты 4-го тура

24 февраля были сыграны матчи 4-го тура Открытый чемпионата города от Федерации футзала Сум.

«Легион» (Николаевка) 0:0 «Форест»

«Космос» (Сад) 1:5 «Junior»

Голы: Паращенко Тарас (42) - Буцик Игорь (11), Макаренко Евгений (30), Овсиенко Сергей (33), Нагернюк Александр (38, 46)

 «Сумыхимпром-СДПУ-2» 3:0 «Колос» (Севериновка)

Голы: Тимченко Игорь (14, 47), Курило Владислав (49)

«Натон» (Постольное) 3:11 «Lex VSK»

Голы: Бутенко Сергей (25), Вода Владислав (43), Пономарев Игорь (50) - Норовенко Сергей (1), Великодный Илья (3, 30), Фадеев Александр (14, 20), Стрижак Радион (17, пен.), Клотченко Александр (29, 41), Пархоменко Алексей (30, 39), Шаповал Роман (47)

Лидирует в турнире «Сумыхимпром-СДПУ-2» - 19 очков в 7 играх (с учетом первого этапа), дальше - «Форест» и «Lex VSK» - по 14, «Колос» - 10, «Junior» - 9, «Космос» и «Легион» - по 7, «Натон» - 0.

Спорт Футзал Чемпионат Сум по футзалу

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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