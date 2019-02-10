В Сумах соревновались инвалиды В сумском манеже состоялся чемпионат Украины среди спортсменов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и умственно физическими расстройствами.

14 спортсменов представляли на соревнованиях Сумскую область. Шестеро из них поднимались на пьедестал почета (в своих классах сумчане получили 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей).

Дмитрий Середа победил в беге на 800 и 1500 метров и стал вторым на дистанции 400 метров. Вторым на двухсотметровке и третьим на дистанции 400 метров стал Сергей Смиченко. Максим Белдинский стал вторым в беге на 200 метров и третьим на дистанции 60 метров. Завоевал «серебро» в беге на 200 метров и «бронзу» в беге на 60 метров и прыжках в длину Богдан Зуенко.

«Бронзовые» награды в своих категориях в беге на 200 метров получили Дмитрий Лукьяненко и Роман Назаренко.