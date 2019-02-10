В Сумах соревновались инвалиды

14 спортсменов представляли на соревнованиях Сумскую область. Шестеро из них поднимались на пьедестал почета (в своих классах сумчане получили 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей).
Дмитрий Середа победил в беге на 800 и 1500 метров и стал вторым на дистанции 400 метров. Вторым на двухсотметровке и третьим на дистанции 400 метров стал Сергей Смиченко. Максим Белдинский стал вторым в беге на 200 метров и третьим на дистанции 60 метров. Завоевал «серебро» в беге на 200 метров и «бронзу» в беге на 60 метров и прыжках в длину Богдан Зуенко.
«Бронзовые» награды в своих категориях в беге на 200 метров получили Дмитрий Лукьяненко и Роман Назаренко.
Сегодня, 24 февраля, в Сумах прошел Snowman Run 2019 от Race Projrct....
На чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении украинцы выиграли семь медалей - четыре золотые и три серебряные....
Сборная Украины стала второй в общей медальной таблице на юниорском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении, который прошел...
10 февраля в во французском Льевене прошли соревнования Meeting de Liévin 2019 по легкой атлетике....
Утвержден состав команды для участия в чемпионате Европы-2019 в помещении....