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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29236

В Сумах соревновались инвалиды

В сумском манеже состоялся чемпионат Украины среди спортсменов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и умственно физическими расстройствами.

14 спортсменов представляли на соревнованиях Сумскую область. Шестеро из них поднимались на пьедестал почета (в своих классах сумчане получили 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей).

Дмитрий Середа победил в беге на 800 и 1500 метров и стал вторым на дистанции 400 метров. Вторым на двухсотметровке и третьим на дистанции 400 метров стал Сергей Смиченко. Максим Белдинский стал вторым в беге на 200 метров и третьим на дистанции 60 метров. Завоевал «серебро» в беге на 200 метров и «бронзу» в беге на 60 метров и прыжках в длину Богдан Зуенко.

«Бронзовые» награды в своих категориях в беге на 200 метров получили Дмитрий Лукьяненко и Роман Назаренко.

Спорт Инваспорт Легкая атлетика

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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