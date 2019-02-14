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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:391

В Сумах на перекрестке сразу три автомобиля стали участниками ДТП

25 февраля, утром, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Степана Бандеры и Засумская.

Прибыв на место и оградив место ДТП, инспекторы установили, что водитель автомобиля Geely, выезжая на нерегулируемый перекресток, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге, после чего произошло столкновение. Потеряв управление своим автомобилем, водитель совершил наезд еще и на автомобиль Daewoo Sens, который остановился перед перекрестком. К счастью, никто из участников ДТП телесных повреждений не получил. Автомобили получили механические повреждения.

Патрульные составили на руководителя автомобиля Geely административный материал по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Право Дтп
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