Алиментный долг остановил конотопчанина на границе

Поскольку государственным исполнителем были внесены сведения о мужчине в Единый реестр должников и вынесено постановление об установлении временного ограничения в праве выезда за пределы Украины.
Кроме того, согласно второму пакета законов #ЧужихДітейНеБуває государственным исполнителем начислено финансовые санкции в размере 30% от суммы долга. Указанные меры принуждения заставили уплатить всю сумму задолженности по алиментам и штраф, поэтому, сын Максим получил от отца 33000 гривен. А государственный бюджет пополнился за счет исполнительного сбора на 2,5 тысячи гривен.
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