В Конотопе на пожаре погибли трое

Сегодня, 26 февраля, в 8:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на ул. Рабоче-Крестьянской в Конотопе.
На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. При проведении разведки пожарные обнаружили тела трех погибших людей - мужчину и двух женщин.
В 8:48 возгорание локализовали и предотвратили дальнейшее распространение огня, а в 9:05 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники 12-й государственной пожарно-спасательной части.
Огнем повреждено диван и вещи домашнего обихода.
На месте работает следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшими оказались - сын хозяина дома 1988 г.р., его сожительница 1989 г.р., женщина 1991 г.р., которая по данному адресу не проживала.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении.
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