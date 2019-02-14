В Конотопе на пожаре погибли трое На месте пожара спасатели обнаружили тела трех человек.

Сегодня, 26 февраля, в 8:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на ул. Рабоче-Крестьянской в Конотопе.

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. При проведении разведки пожарные обнаружили тела трех погибших людей - мужчину и двух женщин.

В 8:48 возгорание локализовали и предотвратили дальнейшее распространение огня, а в 9:05 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Огнем повреждено диван и вещи домашнего обихода.

На месте работает следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшими оказались - сын хозяина дома 1988 г.р., его сожительница 1989 г.р., женщина 1991 г.р., которая по данному адресу не проживала.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении.

На Сумщине в пожарах уже погибло 10 человек в 2019 году, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.