Ахтырские прокуроры получили начальника Руководителем Ахтырской местной прокуратуры назначен старший советник юстиции Александр Языков.

Приказом Генерального прокурора Украины от 22 февраля 2019 года по рекомендации Совета прокуроров Украины руководителем Ахтырской местной прокуратуры назначен старший советник юстиции Языков Александр Владимирович.

Сегодня, 26 февраля 2019 года, представляя коллективу Ахтырской местной прокуратуры нового руководителя, прокурор Сумщины Виталий Матвийчук отметил, что Александр Языков - это прокурор, с которым можно идти в разведку, поскольку он порядочный и высокопрофессиональный, более того, он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. Приоритетными направлениями работы на Ахтырщине Виталий Матвийчук назвал борьбу с коррупцией, противодействие разворовыванию нефтепродуктов и незаконной вырубке леса, недопущение нарушений в земельной сфере, надзор за использованием бюджетных средств и разоблачение противоправных схем по присвоению средств, выделенных на ремонт дорог и т.п.

В свою очередь Александр Владимирович поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит максимум усилий, чтобы вместе с коллективом выстроить конструктивное взаимодействие с органами местной власти, правоохранительными органами и судебной корпусом для выполнения функций и задач, возложенных на органы прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Справка

Александр Языков родился в 1979 году в г. Харьков. В 2001 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, в том же году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры как помощник прокурора Московского района г. Харьков, где и работал в течение трех лет на разных должностях. Почти четыре года занимал должности разной степени в прокуратуре Харьковской области и межрайонных прокуратурах Харьковской области. С 2008 года работает на Сумщине, в течение четырех лет, в частности, занимал должность прокурора Кролевецкого района, четыре года занимал должность начальника отдела прокуратуры Сумской области. Предыдущая занимаемая должность - начальник отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службы управления надзора в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности прокуратуры Сумской области.