Сумские патрульные приглашают на работу Продолжается набор в ряды патрульной полиции.

Если вы активны, целеустремленны, мотивированные, хотите учиться и приобретать новый опыт, и, самое главное, стремитесь менять страну к лучшему - тогда ждем вас в нашей команде!

Что предлагают:

- возможность карьерного роста;

- зарплата от 10000 грн;

- посменный график несения службы;

- бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД;

- ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 суток;

- денежная компенсация на оздоровление;

- возможность взять жилье в лизинг;

- частичная компенсация аренды жилья.

Требования к кандидатам:

- гражданство Украины;

- возраст 20-40 лет;

- полное общее среднее образование;

- отсутствие судимости.

Подать анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua

Узнать больше: http://patrol.police.gov.ua/jobs