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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00199

Сумские патрульные приглашают на работу

Продолжается набор в ряды патрульной полиции.

Если вы активны, целеустремленны, мотивированные, хотите учиться и приобретать новый опыт, и, самое главное, стремитесь менять страну к лучшему - тогда ждем вас в нашей команде!

Что предлагают:

- возможность карьерного роста;

- зарплата от 10000 грн;

- посменный график несения службы;

- бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД;

- ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 суток;

- денежная компенсация на оздоровление;

- возможность взять жилье в лизинг;

- частичная компенсация аренды жилья.

Требования к кандидатам:

- гражданство Украины;

- возраст 20-40 лет;

- полное общее среднее образование;

- отсутствие судимости.

Подать анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua

Узнать больше: http://patrol.police.gov.ua/jobs

Право Патрульная полиция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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