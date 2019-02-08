Сумские патрульные приглашают на работу

Если вы активны, целеустремленны, мотивированные, хотите учиться и приобретать новый опыт, и, самое главное, стремитесь менять страну к лучшему - тогда ждем вас в нашей команде!
Что предлагают:
- возможность карьерного роста;
- зарплата от 10000 грн;
- посменный график несения службы;
- бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД;
- ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 суток;
- денежная компенсация на оздоровление;
- возможность взять жилье в лизинг;
- частичная компенсация аренды жилья.
Требования к кандидатам:
- гражданство Украины;
- возраст 20-40 лет;
- полное общее среднее образование;
- отсутствие судимости.
Подать анкету: http://anketa.patrol.police.gov.ua
Узнать больше: http://patrol.police.gov.ua/jobs
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