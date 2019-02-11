Что делать с сумским аэропортом будут решать депутаты Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обратиться к областным властям с требованием восстановить сумской аэропорт для сообщения с одним из крупных европейских аэропортов».

«Аэропорт "Сумы" - это коммунальное предприятие Сумского областного совета, которое тратит деньги с нулевым результатом. Городская власть должна настаивать на его восстановлении и должна помочь с этим областной власти ради жителей Сум.

В Сумы очень трудно и неудобно добираться из других городов и стран. Это минус не только для жителей города, но и большой минус для инвестиционной привлекательности всей Сумской области. Переезд из Киева на разбитой маршрутке такими же разбитыми дорогами слишком долгий, неудобный и откровенно шокирующий для иностранцев, которые могли бы инвестировать в наш регион, но смотрят на него как на нечто дикое и слишком далеко. Конечно, перелет Сумы-Киев сегодня, скорее всего, будет нерентабельным. Но самолет 1-2 раза в неделю в европейский город, где есть большой аэропорт с возможностью пересесть на другие рейсы почти в любой другой город, точно пользовался бы популярностью, и присоединил бы Сумы ко всему миру», - писал автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена департаментом обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета.

Подготовлен проект решения Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Ми Андрея Анатольевича «Обратиться к областным властям с требованием восстановить Сумской аэропорт для сообщения с одним из европейских аэропортов». Сейчас проект проходит процедуру визирования в исполнительных органах Сумского городского совета. О рассмотрении проекта на сессии Сумского городского совета будет сообщено дополнительно».