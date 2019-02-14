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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11521

Сумчане хотят детсад вместо прокурорского дома

За день сумчане собрали треть необходимых голосов за строительство детсада в 12-ом микрорайоне вместо прокурорского дома.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить незаконную прокурорскую застройку земли под детский сад! И построить детский сад!».

«На двенадцатом микрорайоне власть давно обещала построить новый детский сад! Ведь этот район намного увеличился за 30 лет его существования. Увеличилось и количество молодых семей с детьми. И поэтому мало одного садика, в котором принимают только 60 детей в год (и то чаще всего «по блату»). И сейчас единственное свободное место под садик теперь решили отдать прокурорам. Где же справедливость? «Бедным» прокурорам негде жить? А дети обойдутся?

Стройте то, что обещали - детский сад! А прокуратура «обойдется» без этого участка земли», - пишет автор петиции Ворко Елена Александровна.

Дата начала сбора подписей: 25 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 26 февраля петицию подписали 86 человек из 250 необходимых.

Напомним: в начале феврале на земельном участке на ул. Интернационалистов, выделенном в ноябре прошлого года горсоветом прокуратуре Сумской области, начались подготовительные работы. Однако, как сообщили в ГАСКе, документов на подготовительные работы у застройщика нет. Тем не менее, работы продолжаются.

Право Детсад Петиция Прокурорская земля

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