Сумчане хотят детсад вместо прокурорского дома За день сумчане собрали треть необходимых голосов за строительство детсада в 12-ом микрорайоне вместо прокурорского дома.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить незаконную прокурорскую застройку земли под детский сад! И построить детский сад!».

«На двенадцатом микрорайоне власть давно обещала построить новый детский сад! Ведь этот район намного увеличился за 30 лет его существования. Увеличилось и количество молодых семей с детьми. И поэтому мало одного садика, в котором принимают только 60 детей в год (и то чаще всего «по блату»). И сейчас единственное свободное место под садик теперь решили отдать прокурорам. Где же справедливость? «Бедным» прокурорам негде жить? А дети обойдутся?

Стройте то, что обещали - детский сад! А прокуратура «обойдется» без этого участка земли», - пишет автор петиции Ворко Елена Александровна.

Дата начала сбора подписей: 25 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 26 февраля петицию подписали 86 человек из 250 необходимых.

Напомним: в начале феврале на земельном участке на ул. Интернационалистов, выделенном в ноябре прошлого года горсоветом прокуратуре Сумской области, начались подготовительные работы. Однако, как сообщили в ГАСКе, документов на подготовительные работы у застройщика нет. Тем не менее, работы продолжаются.