Население Сум за год уменьшилось на тысячу человек

Численность населения Сум, по оценке, на 1 января 2019 года составила 266,3 тыс. человек. За 2018 год численность населения областного центра сократилась на 1037 человек.
ЗА 2018 год в г. Сумы появилось на свет в 1996 новорожденных, что на 307 младенцев меньше по сравнению с 2017 годом. Количество умерших, наоборот, увеличилась на 120 человек и составила 3433 человека.
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