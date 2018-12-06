Население Сум за год уменьшилось на тысячу человек Главное управление статистики в Сумской области сообщает о демографической ситуации в Сумах в 2018 году.

Численность населения Сум, по оценке, на 1 января 2019 года составила 266,3 тыс. человек. За 2018 год численность населения областного центра сократилась на 1037 человек.

ЗА 2018 год в г. Сумы появилось на свет в 1996 новорожденных, что на 307 младенцев меньше по сравнению с 2017 годом. Количество умерших, наоборот, увеличилась на 120 человек и составила 3433 человека.