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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32218

Сумские теннисисты продолжают побеждать в Суперлиге

Сегодня, 26 февраля, сумская команда МСК «Теннисная академия» сыграли вторую игру в рамках второго этапа клубного чемпионата Украины оп настольному теннису в Суперлиге.

После непростой победы в гостях над чемпионом Украины «TT TEAM» из Полтавы (4:3), сегодня соперником сумчан была черниговская «Пас-авто». На этот раз наши снова играли в гостях и снов победили, но на этот раз более, чем уверенно – 4:0. Между этими играми состоялась игра «Пас-авто» - «TT TEAM», которая завершилась в пользу полтавчан 0:4. Следующую игру наши сыграют дома против киевской «Фортуны», которая пока не вступила в борьбу на втором этапе.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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