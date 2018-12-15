Сумские теннисисты продолжают побеждать в Суперлиге Сегодня, 26 февраля, сумская команда МСК «Теннисная академия» сыграли вторую игру в рамках второго этапа клубного чемпионата Украины оп настольному теннису в Суперлиге.

После непростой победы в гостях над чемпионом Украины «TT TEAM» из Полтавы (4:3), сегодня соперником сумчан была черниговская «Пас-авто». На этот раз наши снова играли в гостях и снов победили, но на этот раз более, чем уверенно – 4:0. Между этими играми состоялась игра «Пас-авто» - «TT TEAM», которая завершилась в пользу полтавчан 0:4. Следующую игру наши сыграют дома против киевской «Фортуны», которая пока не вступила в борьбу на втором этапе.