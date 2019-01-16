На Сумщине пьянка по-соседски закончилась поножовщиной Во время совместного употребления спиртных напитков двое соседей поссорились. Доказывать свою точку зрения оппоненту 53-летний мужчина стал с помощью ножа.

Сообщение о мужчине с проникающим ножевым ранением живота с повреждением внутренних органов в полицию поступило от сотрудников «скорой помощи». По указанному адресу сразу выехали полицейские.

Как установили правоохранители, двое жителей одного из сел Шосткинского района решили пообщаться за рюмкой «водки». Дружеский разговор перерос в конфликт, в ходе которого 53-летний мужчина схватился за нож.

Раненый в живот 38-летний мужчина вышел на улицу, где упал. Однако он успел позвонить своей матери, которая и вызвала медиков.

«В содеянном подозреваемый признался, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Из-за обилия выпитого спиртного, последний даже не помнил причину конфликта».

Сейчас пострадавший выздоравливает. Его оппонент полностью возместил последнему ущерб за лечение. В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.