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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44333

На Сумщине пьянка по-соседски закончилась поножовщиной

Во время совместного употребления спиртных напитков двое соседей поссорились. Доказывать свою точку зрения оппоненту 53-летний мужчина стал с помощью ножа.

Сообщение о мужчине с проникающим ножевым ранением живота с повреждением внутренних органов в полицию поступило от сотрудников «скорой помощи». По указанному адресу сразу выехали полицейские.

Как установили правоохранители, двое жителей одного из сел Шосткинского района решили пообщаться за рюмкой «водки». Дружеский разговор перерос в конфликт, в ходе которого 53-летний мужчина схватился за нож.

Раненый в живот 38-летний мужчина вышел на улицу, где упал. Однако он успел позвонить своей матери, которая и вызвала медиков.

«В содеянном подозреваемый признался, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Из-за обилия выпитого спиртного, последний даже не помнил причину конфликта».

Сейчас пострадавший выздоравливает. Его оппонент полностью возместил последнему ущерб за лечение. В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поножовщина Тяжкие телесные повреждения Шосткинский район

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