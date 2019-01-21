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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0462

В Путивле полиция задержала рецидивиста, избившего и ограбившего своего знакомого

Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний местный человек. Он не только избил своего приятеля и ограбил, но и оставил того без сознания на земле ночью.

Когда на круглосуточную линию «102» поступило сообщение об ограблении, совершенном в отношении жителя Путивля, на место происшествия немедленно выехали сотрудники местного отделения полиции. Они выяснили: около полуночи пострадавшего избили и открыто отобрали у него мобильный телефон и кошелек с деньгами в сумме 1100 гривен. Сам мужчина объяснил, что пострадал от рук своего нового знакомого, которого недавно угощал спиртным в компании своих друзей.

Как установили сотрудники полиции, вероятный подозреваемый случайно присоединился к компании, узнав среди других свою знакомую. Его пригласили в группу, угостили, и еще некоторое время он общался с потерпевшим, знакомясь и разговаривая на резные темы. А потом, когда компания двинулась по домам, предложил провести его домой. И специально выбрал такой путь, чтобы идти дворами многоэтажек. В первом же безлюдном месте он сильно оттолкнул от себя потерпевшего, а когда тот упал, начал наносить удары ногами. Затем обшарил карманы, забрал мобильный телефон и около 1100 гривен и ушел, оставив избитого на улице.

Оперативникам понадобилось несколько часов, чтобы установить ход событий, разыскать и задержать злоумышленника. Ранее судимый 31-летний житель Путивля своей причастности к совершению преступления не отрицал. И рассказал, что, увидев у пострадавшего кошелек с деньгами, специально остался его провожать, чтобы при первой же возможности отобрать кошелек. Деньги он прогулял, а мобильный телефон продал неизвестному за 300 грн.

В отношении подозреваемого полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж), и решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Мобильный телефон потерпевшего уже найдено и возвращено владельцу.

В том случае, если вина молодого человека будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком от 4 до 6 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Путивль

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