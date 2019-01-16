У глуховчанина нашли полтора кило пороха Полтора килограмма охотничьего пороха изъяли у местного пенсионера глуховские полицейские.

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции об уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, к которым, несомненно, относится и охотничий порох, отдельные граждане все еще легкомысленно относятся к этим предостережениям. А значит, рискуют не только здоровьем и жизнью своих родных, которые могут пострадать в результате несчастного случая, но и собственной судьбой.

Так, работники Глуховского отдела полиции, имея соответствующее решение суда, пришли в дом 60-летнего жителя района. Мужчина ранее никогда не имел проблем с законом и в поле зрения правоохранителей не попадал. Однако при осмотре домохозяйства работники полиции нашли и изъяли у него 1500 граммов охотничьего пороха. Пенсионер объясняет: нашел его около десяти лет назад, и уже не помнит, где именно. Оставил и хранил не для пользования, поскольку сам не охотник, а «чтобы было, вдруг пригодится».

Изъятое вещество правоохранители направили на исследование в экспертно-криминалистический центр и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки).

Правоохранители снова напоминают: только добровольная сдача оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ освобождает человека от уголовной ответственности. В противном случае граждане рискуют получить уголовную ответственность, которая предусматривает наказание в виде заключения сроком от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.