На Сумщине полиция раскрыла четыре кражи

За прошедшие сутки правоохранители установили личности четырех злоумышленников, совершивших кражи денег, инструмента, личных вещей и велосипеда.
В Глуховском районе сотрудники полиции установили личность 31-летнего жителя села Сосновка, который, сорвав навесной замок с дверей квартиры своего соседа-односельчанина, проник внутрь и украл бензопилу, деньги в сумме 200 гривен и одежду. Часть похищенного у злоумышленника изъята.
В Лебедине местная полиция разоблачила 40-летнюю женщину, которая, находясь дома в гостях у своей 50-летней знакомой, украла у нее 4000 гривен и женские сапожки.
В том же Лебединском районе полицейские разыскали 37-летнюю ранее судимую жительницу одного из сел, которая, находясь в гостях у своего 40-летнего знакомого, тайно похитила из его дома деньги в сумме 1300 гривен.
В Великой Писаревке работники полиции нашли 39-летнего местного жителя, который 22 февраля возле одного из кафе похитил велосипед «Аист», который принадлежит 55-летнему мужчине.
По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенных преступлений злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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