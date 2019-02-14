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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48202

На Сумщине полиция раскрыла четыре кражи

С начала года на территории Сумской области было совершено 289 краж чужого имущества, 188 из которых уже раскрыты полицией.

За прошедшие сутки правоохранители установили личности четырех злоумышленников, совершивших кражи денег, инструмента, личных вещей и велосипеда.

В Глуховском районе сотрудники полиции установили личность 31-летнего жителя села Сосновка, который, сорвав навесной замок с дверей квартиры своего соседа-односельчанина, проник внутрь и украл бензопилу, деньги в сумме 200 гривен и одежду. Часть похищенного у злоумышленника изъята.

В Лебедине местная полиция разоблачила 40-летнюю женщину, которая, находясь дома в гостях у своей 50-летней знакомой, украла у нее 4000 гривен и женские сапожки.

В том же Лебединском районе полицейские разыскали 37-летнюю ранее судимую жительницу одного из сел, которая, находясь в гостях у своего 40-летнего знакомого, тайно похитила из его дома деньги в сумме 1300 гривен.

В Великой Писаревке работники полиции нашли 39-летнего местного жителя, который 22 февраля возле одного из кафе похитил велосипед «Аист», который принадлежит 55-летнему мужчине.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенных преступлений злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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