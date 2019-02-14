Полиция расследует гибель трех конотопчан на пожаре

Происшествие произошло в Конотопе сегодня утром. Сообщение о пожаре в одном из домов поступило в дежурную часть около 8.30 от случайного прохожего.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции.
В ходе первоочередных следственных действий установлено, что дом принадлежит жителю города Конотоп, который уже некоторое время находится на заработках в другом городе. Дома оставался его 31-летний сын вместе со своей 30-летней сожительницей и ее младшей сестрой - все трое погибли.
Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), в рамках которого будут тщательно исследованы все детали и обстоятельства события, и причина смерти трех граждан.
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