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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15252

Полиция расследует гибель трех конотопчан на пожаре

Полиция выясняет причины пожара и гибели в нем трех граждан.

Происшествие произошло в Конотопе сегодня утром. Сообщение о пожаре в одном из домов поступило в дежурную часть около 8.30 от случайного прохожего.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что дом принадлежит жителю города Конотоп, который уже некоторое время находится на заработках в другом городе. Дома оставался его 31-летний сын вместе со своей 30-летней сожительницей и ее младшей сестрой - все трое погибли.

Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), в рамках которого будут тщательно исследованы все детали и обстоятельства события, и причина смерти трех граждан.

Право Конотоп Пожар Смерть на пожаре

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