Перед выборами пенсионеров решили «подкупить» новыми пенсиями С 1 марта пенсии вырастут для 8 миллионов пенсионеров.

После индексации пенсии в среднем вырастут на 255 гривен. Ежегодный автоматический перерасчет пенсий предусмотрен пенсионной реформой, которую предложил правительство. Это означает, что для пересчета пенсий не нужно принимать отдельных решений правительства или парламента. Средства на такой перерасчет Правительство уже предусмотрело в государственном бюджете.

Формула пересчета остается неизменной. Она применялась для осовременивания пенсий в октябре 2017 года, по ней рассчитываются вновь назначенные пенсии. По ней будут автоматически пересматриваться пенсии ежегодно. Эта формула учитывает стаж (лет уплаты социальных взносов), уровень заработной платы, которую получал пенсионер, и уровень средней заработной платы по стране - специальный показатель для расчета пенсионных выплат. И именно этот показатель будет теперь ежегодно увеличиваться, а значит, и увеличиваться общий размер пенсии. Показатель средней заработной платы будет увеличиваться на 50% роста средней заработной платы по стране «плюс» 50% инфляции.

По подсчетам Министерства социальной политики, показатель средней заработной платы, который учитывается в формуле, вырос на 17%. А средний размер повышения проиндексированных пенсий составит 255 грн.

«Это не значит, что все получат одинаково 255 гривен, ведь средства распределяются в соответствии с формулой. Реальное повышение произойдет для 8 млн пенсионеров, но повышения не будет меньше 100 гривен», - отметил Министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Правительство направит дополнительный финансовый ресурс, который появился от растаможивания «евроблях», на доплаты пенсионерам с низким пенсиями. В этом году 1,9 млн пенсионеров получат 2 410 грн. Речь идет о поддержке для тех граждан, которые имеют полный страховой стаж, но имеют низкие пенсии. Это произошло потому, что формула перерасчета пенсий учитывает не только стаж, но и заработную плату. А в советское время немало категорий работников получали мизерные зарплаты (колхозники, воспитательницы, санитарки и др.).

Чтобы защитить интересы этой категории пенсионеров, Правительство уже разрабатывает механизм повышения пенсий для граждан с большим страховым стажем.