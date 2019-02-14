На Глуховщине ввели карантин

Такое решение было принято районной постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания, на котором рассматривался вопрос состояния заболеваемости населения района гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в эпидемический сезон 2018 – 2019 гг.
По информации заведующей Глуховским горрайонным отделом ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» Марины Матвиенко, показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за 8-ю неделю мониторинга на территории района увеличился в 1,9 раза по сравнению с прошлой неделей, и превышает эпидемический порог интенсивности на 73%. Показатель очень высокого уровня интенсивности по Глуховскому районау составляет 478,3 в эпидемический сезон 2018 – 2019 гг. Уровень заболеваемости за неделю составляет 616,2 на 100 тыс. населения, тогда как эпидемический пороговый уровень - 355,48 на 100 тыс. населения. Общее количество больных по Глуховском района, обратившихся за медицинской помощью - 139 человек, из которых 63 - это жители Березовского сельского совета (45,3%), из них 60 детей.
Поэтому было принято решение ввести карантинные мероприятия в образовательных и дошкольных учреждениях района: с 25 февраля по 3 марта включительно приостановить учебный процесс в Суходольском, Березовском и Шевченковском УВК. Запретить проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях района. В дошкольных учреждениях района ввести карантин (запрещение приема детей, перемещения из группы в группу, усиление режима утреннего приема детей, усиление санитарно-противоэпидемического режима и т.п.). Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности обеспечить безусловное соблюдение санитарно-гигиенических требований и карантинных мероприятий (влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений и т.п.), сообщается на сайте Глуховской РГА.
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