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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26367

В Сумах презентовали «Пенсійний допомогомобіль»

Участие в презентации «допомогомобіля» в селе Сад Сумского района приняли глава Сум ской облгосадминистрации Николай Клочко и глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Как отметил Николай Клочко, Сумская область является первой в Украине, которая приобрела этот «допомогомобіль».

«Это говорит о том, что облгосадминистрация вместе с руководством Пенсионного фонда в области работают над тем, чтобы улучшить доступность услуг для населения, - говорил чиновник. - Этот сервис очень полезен, ведь он приближает работу Пенсионного фонда к конкретному пенсионеру. Я думаю, что стоит со временем будет приобрести дополнительные автомобили, и я уверен, что вскоре наш опыт переймет вся Украина».

Евгений Капинус, обращаясь к жителям села Сад, сообщил, что сегодня власть всех уровней, в том числе и Пенсионный фонд Украины, пытаются приближать административные услуги к людям.

«Благодаря этому сервису людям из самых отдаленных уголков области не нужно будет ездить «в район», чтобы получить ту или иную услугу. Наши специалисты будут консультировать и помогать жителям области непосредственно в их населенном пункте», - говорил он.

Также чиновник рассказал, что со следующего месяца ожидается перерасчет размера пенсий в сторону их повышения.

По словам начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области Татьяны Зленко, «Пенсионный допомогомобиль» будет ездить громадами Сумщины, и его сотрудники будут предоставлять консультации жителям, принимать документы для назначения или перерасчета пенсий, выдачи справок, регистрировать на веб-портале Пенсионного фонда, а также предоставлять другие услуги, количество которых будет постоянно увеличиваться с расширением электронных сервисов ПФУ.

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