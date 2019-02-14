На Сумщине подозревают полтавчанина в повреждении нефтепровода На Сумщине сообщено о подозрении полтавчанину, который с целью хищения нефти повредил магистральный нефтепровод.

Ахтырской местной прокуратурой совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области и Ахтырским отделом полиции разоблачена очередная врезка и предупреждено хищение нефтеводяной смеси.

Установлено, что житель Полтавской области в октябре прошлого года с использованием заранее заготовленного орудия вместе с неустановленными лицами на территории Чернетчинской ОТГ на расстоянии около 2,7 километра от Полтавской области раскопали на полевой местности нефтепровод «Козиевка - Сидоричи» и установили в нем несанкционированную врезку. После чего, используя специально оборудованный автомобиль, похитили 4,47 куб. м нефтепродуктов, стоимость которой согласно справки НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» составляет 76 тыс. 225 грн. Во время следующей попытки похищения нефтепродуктов удалось задержать одного из злоумышленников на месте совершения преступления. Как выяснилось, мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, в отношении него уже идет судебное разбирательство по обвинению в хищении нефтепродуктов.

Сегодня, 26 февраля, задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 УК Украины, а именно - повреждение магистрального нефтепровода, что привело к нарушению нормальной работы трубопровода и создало опасность для жизни людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц; кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в хранилище; кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повторно, соединенная с проникновением в хранилище.

В то же время принимаются меры по установлению сообщников подозреваемого, в частности сегодня проведено 4 обыска у лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления. Досудебное следствие продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.