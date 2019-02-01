Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10416

Мэр Сум вместо суда укатил в Киев

Мэр Сум Александр Лысенко не явился в суд на рассмотрение дела по коррупции.

Сегодня, 26 февраля, в Заречном райсуде Сум состоялось судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, пишет sumy.today.

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что городской голова не сообщил НАПК о наличии реального конфликта интересов, возникшего во время изданий распоряжений в 2017 году, устанавливающие самому себе премий.

От мэра в суд поступило заявление об отложении рассмотрения дела. Он указал, что находится в служебной командировке в Киеве и не может принять участие в заседании.

Рассмотрение дела перенесли в 15:40 19 марта.

Напомним: на рассмотрение такого дела законом дается три месяца. В прошлом году в аналогичной ситуации мэр Сум смог увернуться от суда, уйдя на больничный.

Право Александр Лысенко Коррупция Коррупция Лысенко Премии Лысенко

По тематике

16.02.2019 16:55

Мэр Сум попал в шоу «ЧистоNews» (видео)

Мэр Сум Александр Лысенко со своими премиями в 270% засветился на юмористическом шоу от студии «Квартал 95»....

Мэр Сум наконец-то прокомментировал 14 протоколов о коррупции
13.02.2019 17:53

Мэр Сум наконец-то прокомментировал 14 протоколов о коррупции

Он считает, что 14 протоколов НАПК - это «наказание» за отсутствие гибкости в проведении местной политики....

06.02.2019 19:34

В суд поступило 14 админматериалов по коррупции мэра Сум

В Заречный районный суд г. Сумы поступило 14 админматериалов относительно Сумского городского головы о совершении правонарушений, связанных с коррупцией....

Мэр Сум не будет жить на одну ставку (обновлено)
06.02.2019 11:11

Мэр Сум не будет жить на одну ставку (обновлено)

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о надбавках и преміях мєру Сум Александру Лысенко....

На мэра Сум составили 14 протоколов о коррупции
01.02.2019 16:59

На мэра Сум составили 14 протоколов о коррупции

Сегодня, 1 февраля, на своем заседании Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило направить в суд 14 протоколов об административных...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.