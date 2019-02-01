Мэр Сум вместо суда укатил в Киев Мэр Сум Александр Лысенко не явился в суд на рассмотрение дела по коррупции.

Сегодня, 26 февраля, в Заречном райсуде Сум состоялось судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, пишет sumy.today.

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что городской голова не сообщил НАПК о наличии реального конфликта интересов, возникшего во время изданий распоряжений в 2017 году, устанавливающие самому себе премий.

От мэра в суд поступило заявление об отложении рассмотрения дела. Он указал, что находится в служебной командировке в Киеве и не может принять участие в заседании.

Рассмотрение дела перенесли в 15:40 19 марта.

Напомним: на рассмотрение такого дела законом дается три месяца. В прошлом году в аналогичной ситуации мэр Сум смог увернуться от суда, уйдя на больничный.