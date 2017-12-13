В Сумах прошел чемпионат Украины по ездовому спорту на собаках 23 февраля в Токарях прошел чемпионат Украины по ездовому спорту на собаках.

В соревнованиях приняли участие 20 команд с 54 собаками. Соревнование собачьих упряжек Сумы видели впервые. Длинна маршрута – 4 км. Самое лучшее время прохождения маршрута – 9 минут 8 секунд. К сожалению, не было ни одной упряжки из Сум. Участники получили дипломы, медали, кубки и призы от спонсоров.