В Сумах прошел чемпионат Украины по ездовому спорту на собаках

В соревнованиях приняли участие 20 команд с 54 собаками. Соревнование собачьих упряжек Сумы видели впервые. Длинна маршрута – 4 км. Самое лучшее время прохождения маршрута – 9 минут 8 секунд. К сожалению, не было ни одной упряжки из Сум.
Участники получили дипломы, медали, кубки и призы от спонсоров.
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