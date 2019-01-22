Сумчан просят оплатить газ без платежек

ООО «Сумыгаз Сбыт» не имеет технической возможности предоставить счета за январь. Такая ситуация возникла, потому что во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины ПАО «Сумыгаз» проводит перерасчет объемов потребленного природного газа бытовыми клиентами Сумщины.
Постановление КМУ №63 «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями» вступило в силу 08.02.2019 года и устанавливает новые нормы потребления природного газа для домовладений, которые не имеют газовых счетчиков.
Из-за изменения нормативных актов газопоставляющая компания «Сумыгаз Сбыт» не имеет технической возможности определить сумму к оплате за потребленный природный газ на 1 февраля 2019 года.
Просим оплатить потребленный природный газ по показаниям счетчиков и действующими нормами потребления, сообщает пресс-служба компании.
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