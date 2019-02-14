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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:08269

Сумчанам показали «Метафору бытия»

Сегодня, 26 февраля, в Сумской городской галерее состоялось открытие выставки Валерия Витера «Метафора бытия».

Валерий Ветер - украинский певец и художник, первый голос легендарного известного вокально-инструментального ансамбля Украины «Кобза». Он продолжает заниматься коллективом, а также - сольными проектами и издал уже несколько сольных альбомов. Но преимущественно Валерия Витера знают как известного плакатиста. Сейчас это широко известный художник, которого хорошо знает не только Украина, но и мир, особенно Франция, Финляндия, Великобритания, Канада. Там картины Валерия украшают музеи, галереи и частные коллекции.

В Сумах автор представил подборку своих работ, включающий в себя ретроспективу плакатов, графику и акварельные работы.

По окончании официальной части Валерий Ветер поделился своим художественным опытом. В рамках цикла открытых лекций «Об искусстве», стартовавший на базе Сумской городской галереи, автор рассказал слушателям об основах создания плакатов, базовые принципы и понятия этого и сейчас актуального вида изобразительного искусства.

Посетить выставку автора можно до 17 марта включительно. Вход свободный.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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