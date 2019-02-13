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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23270

В Сумах пожарные проверяют избирательные участки

Для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вопросы обеспечения эффективного противопожарной защиты объектов имеет особый приоритет.

Так, инспекторский состав Сумского городского отдела ГСЧС Украины продолжает проводить проверки объектов, на которых планируется размещение избирательных участков.

Особое внимание спасатели уделяют обеспечению и техническому состоянию первичных средств пожаротушения, соответствию но не захламленности путей эвакуации, состоянию электросетей, обеспечению зданий источниками внешнего и внутреннего противопожарного водоснабжения, функционированию добровольной пожарной дружины.

Всего на территории г. Сумы насчитывается 132 избирательных участка. При проведении проверок руководителям и рабочему персоналу спасатели постоянно напоминают об основных требованиях правил пожарной безопасности, действия в случае возникновения пожара и правила пользования первичными средствами пожаротушения. Чтобы люди помнили и соблюдали элементарные правила пожарной безопасности, спасатели вручили памятки с основными правилами пожарной безопасности и алгоритм действий в экстренных ситуациях, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Избирательный участок Спасатели

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