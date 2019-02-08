Сумчан приглашают на соревнования по воркаут

Соревнования Spring Workout Team Competition пройдут 3 марта в тренажерном зале «BAZA» (Покровская площадь, 5).
Регистрация: https://goo.gl/forms/apJT5cXIOfvNSgvv1
Система проведения:
Это будут командные соревнования, в каждой команде по 3 человека, после предварительной регистрации всех желающих будет определено 6 топовых участников, они будут капитанами команд.
Затем на месте будет проводится жеребьёвка (капитаны путём слепого жребия выбирают себе участников).
Всего упражнений будет – 6.
Каждый участник команды выполняет по 2 упражнения (кто какое упражнение будет делать определяется совместно командой перед началом соревнований).
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