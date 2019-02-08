Сумчан приглашают на соревнования по воркаут Сумская областная федерация Стрит воркаут объявляет о новом формате соревнований по воркаут.

Соревнования Spring Workout Team Competition пройдут 3 марта в тренажерном зале «BAZA» (Покровская площадь, 5).

Регистрация: https://goo.gl/forms/apJT5cXIOfvNSgvv1

Система проведения:

Это будут командные соревнования, в каждой команде по 3 человека, после предварительной регистрации всех желающих будет определено 6 топовых участников, они будут капитанами команд.

Затем на месте будет проводится жеребьёвка (капитаны путём слепого жребия выбирают себе участников).

Всего упражнений будет – 6.

Каждый участник команды выполняет по 2 упражнения (кто какое упражнение будет делать определяется совместно командой перед началом соревнований).