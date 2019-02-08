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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57224

Сумчан приглашают на соревнования по воркаут

Сумская областная федерация Стрит воркаут объявляет о новом формате соревнований по воркаут.

Соревнования Spring Workout Team Competition  пройдут 3 марта в тренажерном зале «BAZA» (Покровская площадь, 5).

Регистрация: https://goo.gl/forms/apJT5cXIOfvNSgvv1

Система проведения:

Это будут командные соревнования, в каждой команде по 3 человека, после предварительной регистрации всех желающих будет определено 6 топовых участников, они будут капитанами команд.

Затем на месте будет проводится жеребьёвка (капитаны путём слепого жребия выбирают себе участников).

Всего упражнений будет – 6.

Каждый участник команды выполняет по 2 упражнения (кто какое упражнение будет делать определяется совместно командой перед началом соревнований).

  1. Подтягивание на перекладине с доп. весом +16 кг (1 повт. – 2 балла)
  2. Отжимание на брусьях с доп. весом +24 кг (1 повт. – 1 балл)
  3. Жим лёжа 100% своего веса ( 1 повт. – 1,5 балла)
  4. Отжимания в стойке на руках возле стены (1 повт. – 1,5 балла)
  5. Прыжки на скакалке в течении 2 мин. (10 повт. – 1 балл)
  6. Отжимания от пола (1 повт. – 0,5 балла).
Спорт Воркаут

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