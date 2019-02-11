Сумские атлеты удачно выступили в Минске

В этом году в соревнованиях приняли сборные 11 стран: Украины, Беларуси, Испании, Турции, Литвы, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Эстонии, Израиля и спортсмены из России, которые выступали под нейтральным флагом. По итогам двух дней напряженной борьбы команда Украины, набрав 195 очков, стала победителем встречи. Испанцы - вторые (185 очков), а белорусы замкнули первую тройку (182 очка).
Сумщину на этих соревнованиях представляли Ярослав Демченко (ОДЮСШ м. Сумы, тренер Евгений Бондаренко) и Игорь Гончаренко (КО ДЮСШ ССР, тренеры – Алексей и Людмила Шелест).
Ярослав Демченко завоевал второе место в финальном забеге на 400 метров - 48,61 с (в первом круге он выиграл свой забег с результатом 49,32 с), и стал чемпионом в составе смешанной эстафетной команды 4х200 метров - 1.33,91 (на своем этапе Ярослав отыграл большое отставание и вывел сборную Украины на первое место).
Игорь Гончаренко финишировал четвертым по спортивной ходьбе на 5000 метров (22.08,38 мин).
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