У Сумах стартував конкурс дитячих малюнків «Як я можу допомогти Землі?»

Конкурс присвячений Всесвітній акції «Година Землі», яку цього року відзначають 30 березня.
У ньому можуть взяти участь діти від 6 до 11 років.
На конкурс приймаються роботи розміром 29,7×21,0 (формат стандартного листа А4). Малюнок має бути виконаний кольоровими олівцями, фломастерами чи фарбами. Назва роботи, ім’я та вік дитини вказується у правому нижньому куті листа. Творча робота повинна мати назву, яку обов’язково потрібно вказати у заявці та відповідати тематиці «Як я можу допомогти Землі?».
При подачі малюнку необхідно прикласти заявку на окремому аркуші з наступною інформацією: ПІП автора; дата народження та повна кількість років; адреса зворотного зв’язку (мобільний телефон батьків); назва малюнку.
Організатори наголошують, що без особистих даних учасника робота на конкурс не приймається.
За більш детальною інформацією звертатися за телефоном: 67–98–39.
Конкурсні роботи приймаються від сьогодні, 26 лютого, по 24 березня включно в Агенції промоції «Суми» за адресою: вул. Соборна, 27.
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