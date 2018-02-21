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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52115

У Сумах стартував конкурс дитячих малюнків «Як я можу допомогти Землі?»

Агенція промоції «Суми» за підтримки департаменту фінансів, економіки та інвестицій оголосила конкурс дитячих малюнків «Як я можу допомогти Землі?»

Конкурс присвячений Всесвітній акції «Година Землі», яку цього року відзначають 30 березня.

У ньому можуть взяти участь діти від 6 до 11 років.

На конкурс приймаються роботи розміром 29,7×21,0 (формат стандартного листа А4). Малюнок має бути виконаний кольоровими олівцями, фломастерами чи фарбами. Назва роботи, ім’я та вік дитини вказується у правому нижньому куті листа. Творча робота повинна мати назву, яку обов’язково потрібно вказати у заявці та відповідати тематиці «Як я можу допомогти Землі?».

При подачі малюнку необхідно прикласти заявку на окремому аркуші з наступною інформацією: ПІП автора; дата народження та повна кількість років; адреса зворотного зв’язку (мобільний телефон батьків); назва малюнку.

Організатори наголошують, що без особистих даних учасника робота на конкурс не приймається.

За більш детальною інформацією звертатися за телефоном: 67–98–39.

Конкурсні роботи приймаються від сьогодні, 26 лютого, по 24 березня включно в Агенції промоції «Суми» за адресою: вул. Соборна, 27.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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