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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах подвели итоги 90-дневного марафона по растаможиванию «евроблях»

22 февраля в Украине завершился льготный режим растаможки авто на еврономерах.

В течение трех месяцев, начиная с 26 ноября 2018 года, в Украине действовали изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по снижению акциза на легковые автомобили из-за границы. Растаможить авто можно было по сниженной на 50 процентов ставке акцизного налога. В этот период таможенники Сумской ежедневно регистрировали от 70 до 90 деклараций на льготное растаможивание. Всего зарегистрировано 2861 зарубежный автомобиль. В государственный бюджет поступило более 165,8 млн гривен.

Однако, несмотря на огромные обороты кампании по растаможиванию автомобилей с иностранной регистрацией, не все владельцы успели воспользоваться льготным режимом. Начиная с 23 февраля таким гражданам нужно платить полную стоимость за растаможивание авто, а после 23 мая, на тех, кто не пройдет регистрацию ждут штрафы, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Евробляха Таможня

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