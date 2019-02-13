В Сумах подвели итоги 90-дневного марафона по растаможиванию «евроблях»

В течение трех месяцев, начиная с 26 ноября 2018 года, в Украине действовали изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по снижению акциза на легковые автомобили из-за границы. Растаможить авто можно было по сниженной на 50 процентов ставке акцизного налога. В этот период таможенники Сумской ежедневно регистрировали от 70 до 90 деклараций на льготное растаможивание. Всего зарегистрировано 2861 зарубежный автомобиль. В государственный бюджет поступило более 165,8 млн гривен.
Однако, несмотря на огромные обороты кампании по растаможиванию автомобилей с иностранной регистрацией, не все владельцы успели воспользоваться льготным режимом. Начиная с 23 февраля таким гражданам нужно платить полную стоимость за растаможивание авто, а после 23 мая, на тех, кто не пройдет регистрацию ждут штрафы, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
По результатам специальной подготовки и итогам работы в 2018 году отдел борьбы с незаконным перемещением наркотиков и оружия и кинологического...
На таможенном посту «Бачевск» гражданка Украины пыталась пересечь российско-украинскую границу с культурными ценностями, на которые установлены ограничения к вывозу....
На таможенном посту «Железнодорожный» Сумской таможни ГФС задержан правонарушитель, который пытался перевезти через границу раскладные ножи, скрыв их от таможенников....
Сумская таможня ГФС информирует таможенных брокеров и граждан о начале деятельности «горячей» телефонной линии по вопросам предоставления консультаций по реализации...
На российско-украинской границе сумские таможенники обнаружили незаконное перемещение лекарств....