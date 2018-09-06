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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Чем дышат сумчане: состояние загрязнения атмосферного воздуха в январе

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в январе.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В январе отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии, в январе на ПСЗ № 5 среднемесячный содержание по диоксиду азота превышал уровень ПДК в 2,4 раза.

Превышение максимально разовой ПДК зафиксировано по пыли в 1,2 раза 22 января при южном направлении ветра со скоростью 1 м/с на ПСЗ № 5.

В некоторые дни января на ПСЗ № 3 и ПСЗ № 4 зафиксировано незначительное повышение максимально разовой концентрации, но далеко от ПДК по диоксиду серы, а именно: 10 января в 1:00 на ПСЗ № 4 и в 7:00 на ПСЗ № 3 при юго-восточном направлении ветра скоростью 2 м/с; 26 января в 7:00 при юго-восточном направлении ветра скоростью 7 м/с на ПСЗ № 4; 31 января в 1:00 при юго-восточном направлении ветра скоростью 6 м/с на ПСЗ № 4.

По сравнению с предыдущим месяцем загрязнения атмосферного воздуха города по пыли, диоксида серы увеличилось, по оксиду азота, оксида углерода, формальдегида - уменьшилось, а по диоксиду азота и аммиака осталось почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в январе не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в январе по г. Сумы составлял 12-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.

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