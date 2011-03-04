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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32640

Сумские депутаты обратили внимание на бардак в центре города

Сегодня, 27 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали запрос своего коллеги Сергея Татарченко относительно состояния помещения на ул. Воскресенская, 3/5.

Депутат показал, в каком состоянии находится помещение в центре города попросил инспекцию по благоустройству обратить внимание на эту ситуацию. Запрос поддержали 28 депутатов.

Мэр Сум Александр Лысенко напомнил, что уже обращал внимание департамента обеспечения ресурсных платежей на состояние центра города.

- Там во дворах кто-то купил помещения 10-20 лет назад и ждет, - возмутился мэр. – Ничего не делается, помещения разрушаются. Нужно находить этих людей и разговаривать. Пускай или наводят порядок, или отдают помещения тем, кто сможет их содержать.

Общество Бардак Срач Центр Сум

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