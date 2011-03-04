Сумские депутаты обратили внимание на бардак в центре города

Депутат показал, в каком состоянии находится помещение в центре города попросил инспекцию по благоустройству обратить внимание на эту ситуацию. Запрос поддержали 28 депутатов.
Мэр Сум Александр Лысенко напомнил, что уже обращал внимание департамента обеспечения ресурсных платежей на состояние центра города.
- Там во дворах кто-то купил помещения 10-20 лет назад и ждет, - возмутился мэр. – Ничего не делается, помещения разрушаются. Нужно находить этих людей и разговаривать. Пускай или наводят порядок, или отдают помещения тем, кто сможет их содержать.
Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что в следующем году будут ремонтировать дворы не только на окраинах города, но и в...
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