Сумским хоккеисткам не за что ехать в Англию на кубок европейских чемпионов

В нем как чемпион Украины должен принять участие МСК «Сумчанка». Однако, как оказалось, у клуба, который является коммунальным учреждением, нет средств на поездку. Об этом сегодня, 27 февраля, на заседании сессии Сумского горсовета сообщил депутат Владимир Чепик, озвучив свой депутатский запрос. По его словам, к нему обратилась директор клуба, которая сообщила о дефиците финансирования, который не позволяет нашей команде принять участие в соревнованиях в Англии. Сумма дефицита составляет 300 тыс. грн.
- Наш клуба обращается ко всем депутатам, и я думаю, мы можем выделить эти средства, чтобы наш город достойно был представлен на чемпионате, - подытожил депутат.
Запрос поддержали 27 депутатов.
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