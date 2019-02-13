Сумским хоккеисткам не за что ехать в Англию на кубок европейских чемпионов 19-22 апреля в Рочестере (Англия) пройдет розыгрыш куба европейских чемпионов в дивизионе Трофи.

В нем как чемпион Украины должен принять участие МСК «Сумчанка». Однако, как оказалось, у клуба, который является коммунальным учреждением, нет средств на поездку. Об этом сегодня, 27 февраля, на заседании сессии Сумского горсовета сообщил депутат Владимир Чепик, озвучив свой депутатский запрос. По его словам, к нему обратилась директор клуба, которая сообщила о дефиците финансирования, который не позволяет нашей команде принять участие в соревнованиях в Англии. Сумма дефицита составляет 300 тыс. грн.

- Наш клуба обращается ко всем депутатам, и я думаю, мы можем выделить эти средства, чтобы наш город достойно был представлен на чемпионате, - подытожил депутат.

Запрос поддержали 27 депутатов.