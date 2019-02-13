Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47367

Сумским хоккеисткам не за что ехать в Англию на кубок европейских чемпионов

19-22 апреля в Рочестере (Англия) пройдет розыгрыш куба европейских чемпионов в дивизионе Трофи.

В нем как чемпион Украины должен принять участие МСК «Сумчанка». Однако, как оказалось, у клуба, который является коммунальным учреждением, нет средств на поездку. Об этом сегодня, 27 февраля, на заседании сессии Сумского горсовета сообщил депутат Владимир Чепик, озвучив свой депутатский запрос. По его словам, к нему обратилась директор клуба, которая сообщила о дефиците финансирования, который не позволяет нашей команде принять участие в соревнованиях в Англии. Сумма дефицита составляет 300 тыс. грн.

- Наш клуба обращается ко всем депутатам, и я думаю, мы можем выделить эти средства, чтобы наш город достойно был представлен на чемпионате, - подытожил депутат.

Запрос поддержали 27 депутатов.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка Хоккей на траве

По тематике

«Сумчанка» осталась в элите европейского индорхоккея
17.02.2019 12:03

«Сумчанка» осталась в элите европейского индорхоккея

Сегодня, 17 февраля, в Гамбурге завершается розыгрыш Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женщин....

«Сумчанка» сыграла вничью с чемпионом Швейцарии
16.02.2019 23:00

«Сумчанка» сыграла вничью с чемпионом Швейцарии

В Гамбурге (Германия) продолжается EUROHOCKEY INDOOR CLUB CUP, WOMEN....

«Сумчанка» обыграла белорусок в Гамбурге (видео)
16.02.2019 16:43

«Сумчанка» обыграла белорусок в Гамбурге (видео)

В Гамбурге (Германия) продолжается розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женщин....

Сегодня «Сумчанка» стартует в кубке европейских чемпионов (трансляция)
15.02.2019 11:11

Сегодня «Сумчанка» стартует в кубке европейских чемпионов (трансляция)

Сегодня, 15 февраля, в Гамбурге стартует EHF EuroHockey Indoor Club Cup Women....

«Сумчанка» сыграет за кубок Европейских чемпионов
13.02.2019 16:58

«Сумчанка» сыграет за кубок Европейских чемпионов

15-17 февраля в Гамбурге пройдет EuroHockey Indoor Club Cup 2019 Women....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.