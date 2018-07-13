Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00507

В Сумах ликвидировали коммунальное предприятие

Сегодня, 27 февраля, Сумской горсовет ликвидировал КП «Архитектура. Строительство. Контроль».

«За» проголосовали 24 депутата (нужно минимум 22).

Напомним: предприятие было создано еще при мэре Геннадии Минаеве. Однако во время каденции Александра Лысенко при руководстве депутата горсовета от фракции «Батькивщина» Владимире Никоненко предприятие не смогло выдержать конкуренцию с частниками. Сам же директор уволился в октябре 2018 года. У предприятия остались долги в 90 тыс. грн и всего два сотрудника – и.о. директора и бухгалтер. В ноябре предприятие переподчинили от управления архитектуры и градостроительства управлению капитального строительства и дорожного хозяйства, однако заказов на 2019 год от УКСа нет, так как уже все проекты готовы. В январе предприятие уже пытались ликвидировать, однако тогда не хватило голосов.

Общество Коммунальное предприятие КП «Архитектура. Строительство. Контроль» Ликвидация

По тематике

30.01.2019 11:11

В Сумах не смогли ликвидировать коммунальное предприятие

Сегодня, 30 января, Сумской горсовет пытался ликвидировать КП «Архитектура. Строительство. Контроль»....

10.01.2019 11:48

На Сумщине коммунальщиков заставили заплатить почти 5 млн грн налогов плюс штраф

На Сумщине по принципиальной позиции прокуратуры коммунальное предприятие уплатило в бюджет 4,7 млн грн налога....

14.11.2018 14:41

КП «Архитектура. Строительство. Контроль» переподчинили УКСу

Сумские депутаты во время внеочередной сессии внесли изменения в Устав КП «Архитектура. Строительство. Контроль»....

31.07.2018 17:19

Сумской облсовет хочет создать новое коммунальное предприятие

На сайте Сумского облсовета опубликован проект решения «О создании коммунального предприятия Сумского областного совета «Информационные телекоммуникационные системы»....

В Сумах задумали галерею под открытым небом
13.07.2018 12:59

В Сумах задумали галерею под открытым небом

КП «Архитектура. Строительство. Контроль» работает над созданием проекта уличной галереи в формате «open air»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.