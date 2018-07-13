В Сумах ликвидировали коммунальное предприятие

«За» проголосовали 24 депутата (нужно минимум 22).
Напомним: предприятие было создано еще при мэре Геннадии Минаеве. Однако во время каденции Александра Лысенко при руководстве депутата горсовета от фракции «Батькивщина» Владимире Никоненко предприятие не смогло выдержать конкуренцию с частниками. Сам же директор уволился в октябре 2018 года. У предприятия остались долги в 90 тыс. грн и всего два сотрудника – и.о. директора и бухгалтер. В ноябре предприятие переподчинили от управления архитектуры и градостроительства управлению капитального строительства и дорожного хозяйства, однако заказов на 2019 год от УКСа нет, так как уже все проекты готовы. В январе предприятие уже пытались ликвидировать, однако тогда не хватило голосов.
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