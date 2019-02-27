Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10286

Ночью в Сумах горела многоэтажка

Спасатели ликвидировали пожар во вспомогательном помещении многоэтажки.

Сегодня, 27 февраля, в 3:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в помещении для сушки белья на 7-ом этаже 9-этажного дома по проспекту Курский в г. Сумы. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на фасаде дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что горят вещи и мебель в помещении общей комнаты для сушки между седьмым и восьмым этажами площадью 7 кв. м, образовалось сильное задымление, существовала угроза дальнейшего распространения огня на помещение этажами выше. Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы, одна из которых приступила к тушению пожара, а другая эвакуировала людей с верхних этажей. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Всего во время эвакуации из задымленного помещения на свежий воздух были выведены 3 жителя квартир на 9-м этаже.

В 4:10 возгорание локализовали, а в 5:53 - потратив на тушение 6,5 тонн воды полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Пожар

По тематике

Полиция расследует гибель трех конотопчан на пожаре
Вчера 15:15

Полиция расследует гибель трех конотопчан на пожаре

Полиция выясняет причины пожара и гибели в нем трех граждан....

В Конотопе на пожаре погибли трое
Вчера 11:42

В Конотопе на пожаре погибли трое

На месте пожара спасатели обнаружили тела трех человек....

25.02.2019 15:00

На Сумщине горела дача

В Конотопском районе спасатели ликвидировали пожар дачного дома....

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание электрораспределительного щитка
25.02.2019 13:29

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание электрораспределительного щитка

24 февраля в 15:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на ул. Олександра Олеся...

22.02.2019 11:25

На Сумщине спасатели гасили три пожара (+видео)

Пожарные ликвидировали 3 пожара, вызванные нарушениями при пользовании обогревательными приборами....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.