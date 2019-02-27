Ночью в Сумах горела многоэтажка Спасатели ликвидировали пожар во вспомогательном помещении многоэтажки.

Сегодня, 27 февраля, в 3:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в помещении для сушки белья на 7-ом этаже 9-этажного дома по проспекту Курский в г. Сумы. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на фасаде дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что горят вещи и мебель в помещении общей комнаты для сушки между седьмым и восьмым этажами площадью 7 кв. м, образовалось сильное задымление, существовала угроза дальнейшего распространения огня на помещение этажами выше. Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы, одна из которых приступила к тушению пожара, а другая эвакуировала людей с верхних этажей. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Всего во время эвакуации из задымленного помещения на свежий воздух были выведены 3 жителя квартир на 9-м этаже.

В 4:10 возгорание локализовали, а в 5:53 - потратив на тушение 6,5 тонн воды полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.