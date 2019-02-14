На Сумщине поймали нефтеворов

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Полтавской и Сумской областей систематически похищали нефть из нефтепроводов, расположенных в Ахтырском районе.
Злоумышленники осуществляли несанкционированные врезы в нефтепроводы и, используя специальное оборудование, перекачивали похищенную продукцию в автоцистерны. Затем сырье доставляли на частные предприятия в другие регионы, где реализовывали коммерческим структурам для переработки.
По предварительным оценкам стоимость похищенных только с начала года нефтепродуктов составляет около 100 тысяч гривен.
В ходе санкционированных обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли средства связи, поддельные автомобильные номера и орудия для незаконных так называемых «врезок».
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Украины организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении преступления.
Решается вопрос о уведомление о подозрении другим фигурантам дела.
Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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