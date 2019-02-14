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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17243

На Сумщине поймали нефтеворов

На Сумщине сотрудники СБУ совместно с полицией под. процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность организованной группировки, участники которой занимались хищением государственной нефти на территории региона.

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Полтавской и Сумской областей систематически похищали нефть из нефтепроводов, расположенных в Ахтырском районе.

Злоумышленники осуществляли несанкционированные врезы в нефтепроводы и, используя специальное оборудование, перекачивали похищенную продукцию в автоцистерны. Затем сырье доставляли на частные предприятия в другие регионы, где реализовывали коммерческим структурам для переработки.

По предварительным оценкам стоимость похищенных только с начала года нефтепродуктов составляет около 100 тысяч гривен.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли средства связи, поддельные автомобильные номера и орудия для незаконных так называемых «врезок».

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Украины организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос о уведомление о подозрении другим фигурантам дела.

Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Ахтырский район Кража Нефть СБУ

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