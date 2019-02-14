Жительница Шостки готова отдать почку, чтобы спасти сына Жительница Шостки Наталья Кустик хочет отдать свою почку сыну.

Это единственный шанс спасти ее сына, у которого неизлечим диагноз - почечная недостаточность 5-ой степени. В результате заболевания почки не могут работать полноценно. Органы не справляются со своей задачей, организм не успевает очищаться и интоксикация может быстро привести к гибели, пишет Шостка-news.

Наталья - штукатур, и больших денег не имеет. К тому же всю жизнь поднимала на ноги парня. Сегодня 28-летний Ростислав работает программистом и старается не падать духом, несмотря на ежедневную многочасового процедуру перитонеального диализа.

Для жизни парню нужна трансплантация почки. Но донорских почек не хватает, поэтому Наталья очень надеется, что донором почки для своего единственного сына сможет стать она сама. Врачи обнадежили ее, и сейчас женщина проходит все необходимые обследования и сдает анализы. И верит, что все будет хорошо.

Однако кроме веры и самоотверженности есть еще одна составляющая - деньги. Для пересадки почки нужно 75 000 долларов.

Номер карточки Натальи Кустик 5168 7554 3670 4270 (Приватбанк).